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Кременчук

У центрі Кременчука на два дні перекриють вулицю

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 637 Коментарів: 1

Зону проведення робіт мають огородити, встановити необхідні дорожні знаки відповідно до схеми

З 5 до 7 жовтня планують обмежити рух автотранспорту по вулиці Генерала Жадова на ділянці від провулку Поштового до вулиці Ігоря Сердюка. Проєкт рішення «Про тимчасове обмеження руху автотранспорту по вулиці Генерала Жадова на ділянці від провулку Поштового до вулиці Ігоря Сердюка в м. Кременчуці» виносять на засідання виконавчого комітету. 

Зону проведення робіт мають огородити, встановити необхідні дорожні знаки відповідно до схеми, погодженої патрульною поліцією. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: перекриття дороги
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Коментарі: 1

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ankrem:
Сьогодні, 10:34

а причина ? элитному домику коммуникации будут тянуть ?


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