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Юні кременчуцькі моделі підкорили фестиваль моди і таланту «Міні Міс та Містер України»

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 396

 

А одна з них представила нову колекцію одягу дизайнера Андре Тана

В Києві відбувся 23-й Національний дитячий фестиваль моди і таланту «Міні Міс & Містер України», участь у якому взяли і кременчужанки - Анастасія Сабадаш і Катерина Люліна.

 

Обидві отримали головні номінації, а юна модель Аліна взяла участь в показі Andre Tan Easy, який відкрив Гала-шоу фестивалю.

Тематикою Гала-шоу була «Аліса у країні див». Захід зібрав талановитих дітей з усіх регіонів країни, переможців та призерів регіональних фестивалів, які продемонстрували свої здібності у категоріях National Model та National Talant.

 

Вітаємо Анастасію Сабадаш із званням Міні-міс Україна 2021 National Model, а Катерину Люліну із званням Міні-міс Україна 2021 Supermodel.

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: модели конкурс фестиваль
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