Кременчужанка здійснила мрію й фінішувала біля Бранденбурзьких воріт на престижному мейджор-марафоні

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 0

Кременчуцька спортсменка Ольга Гонтар змагался в BMW BERLIN-MARATHON, перший в її життті мейджор-марафон*.

*World Marathon Majors - найпрестижніша серія збігів в світі. Починаючи з 2006 року вона проходить щорічно і на сьогоднішній день складається з так званої великої шістки: Лондонського, Бостонського, Берлінського, Чиказького, Нью-Йоркського і Токійського марафонів. Потрапити хоча б на один з цих стартів мріє кожен відданий шанувальник бігу, але зробити це не так вже й просто.

Берлінський марафон

Офіційна назва: BMW Berlin-Marathon.

Максимальна кількість учасників: 50 тис.

Як попасти? Брати участь в лотереї; за допомогою благодійності або туроператора; пройти кваліфікацію.

Берлінський марафон - найпростіший з точки зору логістики. Він проводиться з 1974 року, зазвичай в останні вихідні вересня. З 2003 року бігуни фінішують в центрі німецької столиці, біля Бранденбурзьких воріт. До слова, в Берліні було поставлено більшість світових рекордів на марафонській дистанції.