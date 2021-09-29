Ревакцинація від COVID-19 в Україні: МОЗ розглядає варіанти

В будь-якому випадку застосовувати для ревакцинації препарати, термін придатності яких скінчився, не будуть
В МОЗ розповіли, що розглядають кілька можливих стратегій ревакцинації, повідомляє УНІАН. Термін придатності деяких вакцин спливає, тож журналісти поцікавилися, чи матимуть українці можливість зробити щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19.
Остаточне рішення МОЗ базуватиметься на результатах світових наукових досліджень та рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. В будь-якому разі міністерство обіцяє забезпечити українців необхідною кількістю препаратів.
Щодо терміну придатності, то з тих вакцин, що країна отримувала, починаючи з 27 липня 2021 року, мають термін придатності:
Залишки вакцини на регіональних та місцевих складах становлять 2 848 162 дози, на національному складі - 0 доз.
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