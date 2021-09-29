Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Оксана Куляба
Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

Ревакцинація від COVID-19 в Україні: МОЗ розглядає варіанти

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 738 Коментарів: 1

 

В будь-якому випадку застосовувати для ревакцинації препарати, термін придатності яких скінчився, не будуть

В МОЗ розповіли, що розглядають кілька можливих стратегій ревакцинації, повідомляє УНІАН. Термін придатності деяких вакцин спливає, тож журналісти поцікавилися, чи матимуть українці можливість зробити щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19.

- Питання ревакцинації від коронавірусної хвороби ще вивчається у всьому світі. Є кілька можливих стратегій ревакцинації від коронавірусної хвороби. Наприклад, є окремі рішення щодо так званої «підсилюючої» або ж «бустерної» дози для препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Розглядається також модель ревакцинації через один рік - повним курсом щеплення двома дозами вакцини проти коронавірусної хвороби, - йдеться у відповіді на інформаційний запит.

Остаточне рішення МОЗ базуватиметься на результатах світових наукових досліджень та рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. В будь-якому разі міністерство обіцяє забезпечити українців необхідною кількістю препаратів.

Щодо терміну придатності, то з тих вакцин, що країна отримувала, починаючи з 27 липня 2021 року, мають термін придатності:

  • до 31 жовтня 2021 року - 1 976 880 доз Astrazeneca;
  • до 30 листопада 2021 року - 1 162 600 доз Astrazeneca.

Залишки вакцини на регіональних та місцевих складах становлять 2 848 162 дози, на національному складі - 0 доз.

- Якщо у вакцини спливатиме термін придатності, вона буде утилізована відповідно до чинних нормативних документів. Ні в якому разі вакцина із порушеними термінами придатності не буде введена пацієнту, - уточнили в міністерстві.
1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: ревакцинація COVID-19 термін придатності
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 1

3 618
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:23

конечно надо 3 дозы и 4 дозы, пока просрочка не кончится


12 5

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх