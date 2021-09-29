Ревакцинація від COVID-19 в Україні: МОЗ розглядає варіанти

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 738 Коментарів: 1

В будь-якому випадку застосовувати для ревакцинації препарати, термін придатності яких скінчився, не будуть

В МОЗ розповіли, що розглядають кілька можливих стратегій ревакцинації, повідомляє УНІАН. Термін придатності деяких вакцин спливає, тож журналісти поцікавилися, чи матимуть українці можливість зробити щеплення третьою дозою вакцини від COVID-19.

- Питання ревакцинації від коронавірусної хвороби ще вивчається у всьому світі. Є кілька можливих стратегій ревакцинації від коронавірусної хвороби. Наприклад, є окремі рішення щодо так званої « підсилюючої » або ж « бустерної » дози для препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Розглядається також модель ревакцинації через один рік - повним курсом щеплення двома дозами вакцини проти коронавірусної хвороби, - йдеться у відповіді на інформаційний запит.

Остаточне рішення МОЗ базуватиметься на результатах світових наукових досліджень та рекомендаціях Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. В будь-якому разі міністерство обіцяє забезпечити українців необхідною кількістю препаратів.

Щодо терміну придатності, то з тих вакцин, що країна отримувала, починаючи з 27 липня 2021 року, мають термін придатності:

до 31 жовтня 2021 року - 1 976 880 доз Astrazeneca;

до 30 листопада 2021 року - 1 162 600 доз Astrazeneca.

Залишки вакцини на регіональних та місцевих складах становлять 2 848 162 дози, на національному складі - 0 доз.

- Якщо у вакцини спливатиме термін придатності, вона буде утилізована відповідно до чинних нормативних документів. Ні в якому разі вакцина із порушеними термінами придатності не буде введена пацієнту, - уточнили в міністерстві.