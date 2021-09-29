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В Україні заборонять використовувати пальмову олію в молочних продуктах

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 472 Коментарів: 4

Законопроєкт підтримали в першому читанні 304 нардепа

Парламент підтримав у першому читанні законопроект, яким забороняється використання пальмової олії у молочних продуктах, дитячому харчуванні та кондитерських виробах. Інформація про таке з'явилася на веб-порталі Верховної Ради 23 вересня. За документ проголосували 304 нардепа.

Законопроєкт має на меті заборонити використання пальмової олії у харчових продуктах, в тому числі й в дитячому харчуванні та врегулювати застосування гідрогенізированої пальмової олії в виробництві харчових продуктів. Також документ встановлює вимоги до маркування харчових продуктів, що містять пальмову олію.

Зокрема, в тексті пропонується:

  • заборонити використання пальмової олії в традиційних молочних продуктах;
  • заборонити використання гідрогенізированої пальмової олії та інших гідрогенізованих рослинних жирів у дитячому харчуванні;
  • заборонити використання гідрогенізированої пальмової олії у харчових продуктах (кондитерські вироби: шоколад, морозиво, тощо);
  • впровадити штрафні санкції за порушення;
  • ввести чітке та зрозуміле маркування харчової продукції, котра містить пальмову олію.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: пальмова олія молочні продукти
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Коментарі: 4

3 618
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:55

ввести чітке та зрозуміле маркування харчової продукції, котра містить пальмову олію.


 в который раз smile


5 0
1 290
hunter:
Сьогодні, 16:35

Цитата: zzzzzz
ввести чітке та зрозуміле маркування харчової продукції, котра містить пальмову олію.


 в который раз smile

Ну надо же какие то положительные законы принимать для народа,а то все законы до этого только на выживание украинцев.


2 0
15
Мария:
Сьогодні, 16:37

Ну и чё, запретят!  Кто  будет проверять?  Не  верю я  этим жуликам. Как было, так и будет.


6 0
199
VladimirS:
Сьогодні, 16:42

..."впровадити штрафні санкції за порушення"...

Санкции не помогут! Только в тюрьму!!! Тогда ещё что-то смогут изменить!


3 0

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