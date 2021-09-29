В Україні заборонять використовувати пальмову олію в молочних продуктах

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 472 Коментарів: 4

Парламент підтримав у першому читанні законопроект, яким забороняється використання пальмової олії у молочних продуктах, дитячому харчуванні та кондитерських виробах. Інформація про таке з'явилася на веб-порталі Верховної Ради 23 вересня. За документ проголосували 304 нардепа.

Законопроєкт має на меті заборонити використання пальмової олії у харчових продуктах, в тому числі й в дитячому харчуванні та врегулювати застосування гідрогенізированої пальмової олії в виробництві харчових продуктів. Також документ встановлює вимоги до маркування харчових продуктів, що містять пальмову олію.

Зокрема, в тексті пропонується: