Дівчина, яка вбила інструктора тиру у Полтаві, сяде на 15 років

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 543

20-річну уродженку Дніпра, яка тимчасово проживає у Полтаві, засудили за умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України), повідомляє пресслужба прокуратури. Вироком Октябрського районного суду Полтави їй призначили 15 років позбавлення волі.

7 лютого 2020 року, близько 12.00 вона прийшла до стрілецького тиру, розташованого у Полтаві, на вул. Пилипа Орлика, де після проходження інструктажу стріляла з різних видів вогнепальної зброї. У подальшому вона повернулася до інструктора, який стояв позаду, слідкуючи за дотриманням техніки безпеки, та з малокаліберного пістолета Марголіна не менше 5 разів вистрілила в нього, від чого чоловік помер.

До набрання вироком законної сили дівчина перебуватиме під вартою.

У соцмережах пишуть, що дорогою до слідчого ізолятора дівчина намагалася вкоротити собі віку, порізавши лезом руки. Зараз дівчина в лікарні.