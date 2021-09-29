Впевнений поступ шахового лідера та перемога хлопчика-комп’ютера

До Дня міста у шахово-шашковому клубі «Каїсса» відбулися одразу двоє турнірів зі швидких шахів. Директор закладу Володимир Груздєв розповів Телеграфу, що участь у змаганнях загалом взяли 44 учасники.
У першому турнірі протягом двох днів грали 25 дітей, які мали розряди, із шахових клубів «Каїсса», «Нафтохімік» Кременчук, а також з ДЮСШ Горішні Плавні, Олександрії та «Авангарду» Кременчук. Змагання проходили за швейцарською системою в 8 турів по 15 хвилин на партію.
Для самого Мирослава драматично проходила остання партія з Ярославом Захарньовим з Горішніх Плавнів, якому в останній грі була потрібна лише перемога для попадання в призери. Адже спортсмен відставав на очко від Мирослава. В фіналі Ярослав в обопільному цейтноті майже досяг бажаного, залишившись з ферзем і королем проти пішака та короля суперника. Проте він помилився, підставив ферзя під удар пішака та програв в цю ж мить, бо в нього ще і час на партію закінчився.
Не менш запеклою була боротьба і в іншому турнірі. У цих змаганнях змагалися 12 юних шахістів та шахісток, які ще не мають розрядів. Проте юні спортсмени за пів року існування відділення шахів у ДЮСШ «Авангард» та навчання в клубі «Каїсса» багато чому навчилися.
З шахістами змагалися 7 гостей з Олександрії. Турнір проходив в такому ж форматі, як і першій. За підсумками турніру 6 перших шахістів, 5 з них із Кременчука, виконали 4 розряд, але усіх їх «перерахував» юний Ілля Чернокол з Олександрії. Хлопець з дивними математичними, майже комп’ютерними здібностями, який знає таблиці квадратів та добування коренів, також математично число ПІ до сотого знаку та інше з вищої математики. Він як і Антон Ціліченко з «Каїсси» здобув 6,5 очок, але на пів балу випередив його за коефіцієнтом Бухгольця.
3-4 місця поділили Андріан Граховецький з «Авангарду» та Дмитро Дашко з «Каїсси». Знову ж за коефіцієнтом третім став Андріан (на фото), який розпочав турнір з двох поразок, в тому числі від Іллі, але гарно фінішував на відміну від Дмитра, який почав з перемог та зіграв внічию з Іллею, отримав поразки наприкінці.
- Грамоти Управління молоді та спорту та медалі переможцям особисто вручав керівник Олег Медведенко, який привітав учасників з Днем міста та подякував присутнім за вдало проведені змагання. Також наймолодшим шахістам вручили значки з олімпійською символікою та малі олімпійські медалі на честь олімпіади в Токіо, надані ДЮСШ «Авнгардом».
З великою увагою віднісся до проведення змагань депутат міськради на територіальному окрузі, на якому знаходиться клуб, Олександр Ющенко, представники якого вручили всім учасникам змагань набори солодощів. Вважаємо, що хоча і були переможці змагань, але не було тих, хто програв, бо усі отримали новий досвід та уміння в грі, - відзначив директор клубу Володимир Груздєв.
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