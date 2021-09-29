Впевнений поступ шахового лідера та перемога хлопчика-комп’ютера

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 218

До Дня міста у шахово-шашковому клубі «Каїсса» відбулися одразу двоє турнірів зі швидких шахів. Директор закладу Володимир Груздєв розповів Телеграфу, що участь у змаганнях загалом взяли 44 учасники.

У першому турнірі протягом двох днів грали 25 дітей, які мали розряди, із шахових клубів «Каїсса», «Нафтохімік» Кременчук, а також з ДЮСШ Горішні Плавні, Олександрії та «Авангарду» Кременчук. Змагання проходили за швейцарською системою в 8 турів по 15 хвилин на партію.

- Впевнено взяв старт в турнірі переможець 4-х турнірів за участю кременчуцьких шахістів і в тому числі чемпіонату 1 ліги серед чоловіків Артем Титянюк з «Каїсси», вигравши в перший день усі 4 партії. Черговим його суперником наступного дня став, з такою ж кількістю очок Андрій Карпов з «Нафтохіміка», який поступився більш досвідченому Артему. Після цього останній більш нікому не дозволив наблизиться до себе, хоча справжній бій дав йому давній суперник Мирослав Сердюк, який разом з Артемом починав навчатися шахам в «Каїссе», та і ця партія закінчилася внічию, - розповів Володимир.

Для самого Мирослава драматично проходила остання партія з Ярославом Захарньовим з Горішніх Плавнів, якому в останній грі була потрібна лише перемога для попадання в призери. Адже спортсмен відставав на очко від Мирослава. В фіналі Ярослав в обопільному цейтноті майже досяг бажаного, залишившись з ферзем і королем проти пішака та короля суперника. Проте він помилився, підставив ферзя під удар пішака та програв в цю ж мить, бо в нього ще і час на партію закінчився.

- Після цього М.Сердюк став другим, відстав на півочки від А. Тітянюка, а Я. Захарньов лише п’ятим, пропустивши вперед кращу серед дівчат Алісу Романченко (на фото) та Андрія Карпова, який став третім, перегравши в останньої партії вдало виступаючу в змаганнях Марину Сьоміну. Справжній кульбіт зробив інший Андрій - Риндін, який в перший день отримав чотири нуля, але наступного дня навпаки здобув чотири одиниці, діставшись середини таблиці вслід за своєю сестрою Альоною, - додав Володимир.

Не менш запеклою була боротьба і в іншому турнірі. У цих змаганнях змагалися 12 юних шахістів та шахісток, які ще не мають розрядів. Проте юні спортсмени за пів року існування відділення шахів у ДЮСШ «Авангард» та навчання в клубі «Каїсса» багато чому навчилися.

З шахістами змагалися 7 гостей з Олександрії. Турнір проходив в такому ж форматі, як і першій. За підсумками турніру 6 перших шахістів, 5 з них із Кременчука, виконали 4 розряд, але усіх їх «перерахував» юний Ілля Чернокол з Олександрії. Хлопець з дивними математичними, майже комп’ютерними здібностями, який знає таблиці квадратів та добування коренів, також математично число ПІ до сотого знаку та інше з вищої математики. Він як і Антон Ціліченко з «Каїсси» здобув 6,5 очок, але на пів балу випередив його за коефіцієнтом Бухгольця.

3-4 місця поділили Андріан Граховецький з «Авангарду» та Дмитро Дашко з «Каїсси». Знову ж за коефіцієнтом третім став Андріан (на фото), який розпочав турнір з двох поразок, в тому числі від Іллі, але гарно фінішував на відміну від Дмитра, який почав з перемог та зіграв внічию з Іллею, отримав поразки наприкінці.