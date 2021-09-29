У Полтаві під час сварки один чоловік погрожував іншому пістолетом

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29 вересня, близько 14.00 у Полтаві, на вулиці Панаса Мирного, посварилися двоє чоловіків, повідомила пресслужба поліції.

За свідченнями очевидця, в руках одного із чоловіків він побачив предмет, схожий на пістолет. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.



Поліція встановила особи учасників конфлікту та вилучила предмет, схожий на зброю. На часі правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.

