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Надзвичайні новини

У Полтаві під час сварки один чоловік погрожував іншому пістолетом

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 168

29 вересня, близько 14.00 у Полтаві, на вулиці Панаса Мирного, посварилися двоє чоловіків, повідомила пресслужба поліції.

За свідченнями очевидця, в руках одного із чоловіків він побачив предмет, схожий на пістолет. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Поліція встановила особи учасників конфлікту та вилучила предмет, схожий на зброю. На часі правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава пістолет
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