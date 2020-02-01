У полтавському тирі дівчина застрелила інструктора (додано)

Сегодня, 16:07 Просмотров: 2 375 Комментариев: 2

Сьогодні, 7 лютого, близько 13.00 до поліції Полтави повідомили, що у місцевому тирі на вулиці Пилипа Орлика з вогнепальної зброї смертельно поранили 64-річного інструктора. Про це йдеться на сайті ГУ Нацполіції в Полтавській області.









Слідчо-оперативна група встановила, що смертельні поранення працівникові тиру спричинила 18-річна відвідувачка, мешканка Дніпра. Дівчину затримали. Її дії кваліфікуються як умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.





Речові докази вилучені. Обставини та мотиви даного злочину встановлює слідство.





Інтернет-видання «Полтавщина » передає коментар начальника Полтавського відділу поліції Сергія Бейгула щодо інциденту:





- Дівчина з Дніпра в Полтаву приїхала до хлопця, з яким познайомилась через інтернет. Жила в Полтаві з ним півтора місяця, потім вони посварилися. Пішла в тир постріляти. Кілька разів повправлялась, а потім почала стріляти в інструктора. Хотіла поранити й другого інструктора, але її змогли зупинити й відібрали зброю.



