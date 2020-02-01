Происшествия, Полтавщина

У полтавському тирі дівчина застрелила інструктора (додано)

Сегодня, 16:07 Просмотров: 2 375 Комментариев: 2

 

Мешканці Дніпра загрожує до 15 років тюрми

 

Сьогодні, 7 лютого, близько 13.00 до поліції Полтави повідомили, що у місцевому тирі на вулиці Пилипа Орлика з вогнепальної зброї смертельно поранили 64-річного інструктора. Про це йдеться на сайті ГУ Нацполіції в Полтавській області.


 


Слідчо-оперативна група встановила, що смертельні поранення працівникові тиру спричинила 18-річна відвідувачка, мешканка Дніпра. Дівчину затримали. Її дії кваліфікуються як умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15  років.


Речові докази вилучені. Обставини та мотиви даного злочину встановлює слідство.


Інтернет-видання «Полтавщина» передає коментар начальника Полтавського відділу поліції Сергія Бейгула щодо інциденту:


- Дівчина з Дніпра в Полтаву приїхала до хлопця, з яким познайомилась через інтернет. Жила в Полтаві з ним півтора місяця, потім вони посварилися. Пішла в тир постріляти. Кілька разів повправлялась, а потім почала стріляти в інструктора. Хотіла поранити й другого інструктора, але її змогли зупинити й відібрали зброю.


  

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua Источник видео: www.youtube.com (поліція Полтавщини)
Теги: труп огнестрельное оружие огнестрельное ранение Полтава

Комментарии: 2

447
Pak:
Сегодня, 16:12

Был в этом тире 4 раза, с ТБ там всегда было строго. 
Очень жаль(( 


+2
133
кренделёк:
Сегодня, 17:37

психанула дура


+1
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