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У Кременчуці патрульні повернули додому 15-річну зі Світловодська, яка «загуляла»

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 716 Коментарів: 1

 

Дитину знайшли на автовокзалі

30 вересня патрульні у Світловодську оперативно знайшли дівчину, яку розшукували батьки.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, близько 15.00 охоронці порядку отримали повідомлення про те, що батьки шукають 15-річну доньку, яка пішла на прогулянку та не повернулась.

Отримавши прикмети дитини та інформацію про те, що неповнолітня могла попрямувати до Кременчука, поліцейські одразу розпочали її пошуки.

І от, через деякий час, обстежуючи територію Кременчуцького автовокзалу, екіпаж патрульних помітив зниклу дівчину, яка спокійно собі гуляла з друзями. Дитину повернули схвильованим батькам.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: Світловодськ пішла з дому
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Коментарі: 1

3 639
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:43

фото супер!smile


9 0

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