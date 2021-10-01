Під зливою у Львові кременчуцькі бігуни проявили бійцівський характер

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 327

У Львові, з 16 до 19 вересня відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики. Участь у змаганнях взяли вихованці КДЮСШ №1, які під зливою проявили бійцівський характер та встановили рекорди.