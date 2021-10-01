Під зливою у Львові кременчуцькі бігуни проявили бійцівський характер
Сьогодні, 12:31
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У Львові, з 16 до 19 вересня відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики. Участь у змаганнях взяли вихованці КДЮСШ №1, які під зливою проявили бійцівський характер та встановили рекорди.
- Рєзнікова Анастасія завоювала І місце в багатоборстві (Заслужений тренер України Вікторія Козлова).
- Голівець Марія посіла 7 місце в штовханні ядра (тренер Андрій Голівець).
- Дмитренко Тетяна посіла 8 місце в багатоборстві (Заслужений тренер України Вікторія Козлова).
- Хилимендик Юлія посіла 9 місце у метанні спису (тренер Катерина Шайдова).
- Зінченко Гліб посів 15 місце на дистанції 110 м з бар'єрами, 7 м в естафеті 100+200+300+400 (Заслужений тренер України Вікторія Козлова).
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