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Під зливою у Львові кременчуцькі бігуни проявили бійцівський характер

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 327

 

Вітаємо наших спортсменів 

У Львові, з 16 до 19 вересня відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики. Участь у змаганнях взяли вихованці КДЮСШ №1, які під зливою проявили бійцівський характер та встановили рекорди.

  • Рєзнікова Анастасія завоювала І місце в багатоборстві (Заслужений тренер України Вікторія Козлова).
  • Голівець Марія посіла 7 місце в штовханні ядра (тренер Андрій Голівець).
  • Дмитренко Тетяна посіла 8 місце в багатоборстві (Заслужений тренер України Вікторія Козлова).
  • Хилимендик Юлія посіла 9 місце у метанні спису (тренер Катерина Шайдова).
  • Зінченко Гліб посів 15 місце на дистанції 110 м з бар'єрами, 7 м в естафеті 100+200+300+400 (Заслужений тренер України Вікторія Козлова).

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: біг легка атлетика
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