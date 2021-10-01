Вночі у Кременчуці горів гараж

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1 жовтня о 2:05 на території приватного домоволодіння на вул. Данила Галицького сталася пожежа.

Як повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС, горіла господарча споруда та вогонь перекинувся на поруч розташований гараж. Пожежу локалізували о 2.44, а о 4.55 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Вдалося врятувати гараж від знищення полум’ям та не допустити поширення вогню на поряд розташовані житловий будинок та господарчу споруду.

До гасіння залучалися 7 чоловік особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі наразі встановлюється фахівцями.