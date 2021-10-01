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З 1 жовтня алкоголь в Україні продаватимуть по-новому

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 723 Коментарів: 1

 

Нововведення додасть «головного болю» готелям з міні-барами та установам, де продають алкоголь на розлив та готують коктейлі з кількох алкогольних напоїв

З 1 жовтня для всіх реєстраторів розрахункових операцій стає обов’язковим зазначення у фіскальних касових чеках цифрового значення штрих-коду марки акцизного податку реалізованих алкогольних напоїв. Таке передбачено в наказі Мінфіну від 8 червня 2021 року, повідомляє портал Діалоги.

Таке нововведення додасть «головного болю» готелям з міні-барами та установам, де продають алкоголь на розлив та готують коктейлі з кількох алкогольних напоїв. Тепер їм при програмуванні алкогольної продукції, яка використовується у приготуванні коктейлів, доведеться забезпечити введення даних марки для відображення її реквізитів у розрахунковому документі при її відкорковуванні, у межах отримання першої порції для приготування коктейлю або продажу на розлив.

Що ж до алкогольної продукції (і акцизних марок на неї), що реалізується через міні-бари, вона також має бути «чітко та однозначно ідентифікована» у фіскальних чеках.

Закономірно, що зміни відбудуться й у роботі АРІ фіскального сервера контролюючого органу Електронного кабінету.

Про нові протоколи передачі інформації, які необхідно використовувати в процесі використання зазначеного АРІ, можна дізнатися на банері «Програмні РРО» у режимі «Опис АРІ фіскального сервера контролюючого органу (Електронний кабінет) версія 01.09.2021».

Винятком стане алкогольна продукція зі старими марками, де немає кодів, і використовується кирилиця. Такий акцизний код валідацію не пройде і в чек його додавати не потрібно. Тож продавати такий алкоголь можна без вказівки акцизного коду — лише слідкувати за терміном його придатності.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: алкоголь штрих-код нововведення
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Коментарі: 1

358
shoni1970:
Сьогодні, 14:16

Та ви що? І в генделиках будуть сканувати коди на "подушках"? Ой, не вірю.


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