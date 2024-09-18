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Цьогоріч на Полтавщині усиновили 35 дітей

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 247

 У прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховуються 423 дитини

У Полтавській області проживає 1912 дітей, які втратили батьків, з них 1409 перебувають під опікою або піклуванням. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації На сьогодні 423 дитини-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, виховуються в 138 прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

Цьогоріч на Полтавщині усиновлено 35 дітей, які знайшли нову родину та отримали батьківську турботу і тепло. Також 17 родин скористалися програмою підтримки, яку запустила Міжнародна благодійна організація «СОС Дитячі Містечка» Україна.

Додаткову інформацію про усиновлення або влаштування дитини можна отримати в службі у справах дітей Полтавської облвійськадміністрації за телефоном (0532) 50-27-27 або електронною поштою slnepov@adm-pl.gov.ua.

З повним переліком змін можна ознайомитись за тут.

Нагадаємо, у десяти громадах Полтавщини втілюють пілотний проєкт, який передбачає новий підхід до розвитку сімейного патронату. Цьогоріч міністерка соцполітики Оксана Жолнович, відвідуючи Полтавщину, анонсувала розвиток мережі патронатних родин

Раніше «Кременчуцький Телеграф» відвідав кілька патронатних родин:

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: khm.gov.ua
Теги: усиновлення патронат патронатна сім'я батьки діти-сироти діти
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