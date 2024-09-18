Турбулентна повня над Кременчуком

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Сьогодні, 18 вересня, з самого ранку кременчужани спостерігали унікальне природне явище, яке вчені називають турбулентною повнею. Місяць максимально наблизився до Землі, тож ми спостерігали супермісяць (другий цьогоріч) — супутник Землі виглядав яскравішим і більшим. Також сьогодні була повня й часткове місячне затемнення. Його пік прийшовся на 5.44.

Цього ж дня, 18 вересня, відкриється коридор затемнень, тобто, період від місячного до сонячного затемнення 2 жовтня 2024 року.