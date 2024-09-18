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Фотофакт: запрацювала громадська вбиральня у центрі Кременчука

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 1 232

Останнім часом туалет був зачинений

Ввечері 17 вересня ми помітили, що знову запрацювала громадська вбиральня на вул. Лейтенанта Покладова, 11-А, що біля скверу ім. Олега Бабаєва. Скільки туалет вже працює невідомо, але до цього він довго не працював.

Торік Владислав П’ятибрат, директор ДП «Будтранссервіс» — балансоутримувача будівлі туалету в центрі міста — розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що у вбиральні перекрили воду через порив у трубі, яка знаходиться під проїжджою частиною та тротуаром.

Нагадаємо, що у травні міський голова зазначив, що можуть у центрі міста можуть встановити модульний туалет, оскільки громадська вбиральня поблизу скверу ім. Бабаєва наразі не працює через проблеми з каналізацією.

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Автор: Руслана Горгола Фото: Вероніка Білодід
Теги: туалет вбиральні вул. Лейтенанта Покладова
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