У Кременчуці 18 вересня тимчасово відключать воду

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 4

Мешканцям рекомендують зробити запас води та звертатися до водоканалу за додатковою інформацією

18 вересня у Кременчуці проводитимуть роботи із заміни запірно-регулюючої арматури на водопровідній мережі в районі вулиці Шкільна. У зв'язку з цим тимчасово буде припинено централізоване водопостачання. Про це повідомила пресслужба комунального підприємства «Кременчукводоканал».

Перебої з водопостачанням можливі за такими адресами:

вул. Шістдесятників, буд. 28;

вул. Шкільна, буд. 1-10;

пров. В. Федорченка, буд. 1/13-12/13;

пров. Святослава Хороброго, буд. 1/9-12/17;

вул. Січових Стрільців, буд. 1/5-12/21;

вул. Чорних Запорожців, буд. 10-20.

Мешканців цих будинків просять зробити необхідний запас води.

Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне підвищення каламутності та забарвленості води.

Для отримання оперативної інформації звертайтеся до диспетчерської служби КП «Кременчукводоканал» за телефонами:

(050) 305-45-71

(067) 403-97-86.

Нагадаємо, що на балансі «Кременчукводоканалу» 230 трубчастих колодязів, які наразі є альтернативними джерелами водопостачання.