Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військового Владислава Довбиша

Сьогодні, 16:23 Переглядів: 222

Завтра, 4 жовтня, у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військовослужбовця Владислава Довбиша. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення.

Помер військовослужбовець 29 вересня 2024 року. У нього лишилися мати та діти.

Прощання та поховання Владислава Довбиша відбудеться завтра, 4 жовтня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.