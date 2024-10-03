Завтра у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військового Владислава Довбиша

Завтра, 4 жовтня, у Кременчуці в останню путь проведуть померлого військовослужбовця Владислава Довбиша. Про це повідомили у Департаменті соціального захисту населення.
Помер військовослужбовець 29 вересня 2024 року. У нього лишилися мати та діти.
Прощання та поховання Владислава Довбиша відбудеться завтра, 4 жовтня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
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