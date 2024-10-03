На Полтавщині зіткнулися дві вантажівки — поліція

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Сьогодні, 3 жовтня, близько 13.00 в одному з сіл Лохвицької громади на Полтавщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися вантажівки MAN, за кермом якої був 24-річний водій, та Skania під керуванням 48-річного полтавця.

Внаслідок зіткнення обох водіїв із травмами ушпиталили.

На місці події працюють правоохоронці для встановлення причини та обставини аварії.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині перекинулася вантажівка — водія із кабіни деблокували рятувальники.