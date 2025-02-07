У Лубнах аналітики виявили можливі переплати на закупівлі при реконструкції закладу освіти: деякі ціни завищені втричі

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Участь у тендері взяв лише один учасник

Обласна робота група «Прозорість і підзвітність» аналізуватиме закупівлі під час реконструкції закладу освіти у Лубенській громаді. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Попередньо аналітики звернули увагу на завищені ціни га будматеріали у кошторисі. Також на тендер вийшов єдиний часник, загальна вартість його пропозиції — 123,9 млн грн.

Наразі закупівлі досліджує Держаудитслужба, аби підтвердити чи спростувати порушення вимог законодавства при проведенні тендерної процедури. Перевищення цін на будматеріали підтверджують і податківці — деякі з них завищені втричі. Також аналітики звернули увагу на те, що переможець закупівлі наймає на роботу працівників, проте ніде не звітує про виплату їм заробітної плати.

Аналітики й надалі вивчатимуть закупівлі й після цього прийматимуть щодо неї рішення.

Нагадаємо, за минулий рік фахівці робочої групи «Прозорість та підзвітність» запобігли скоєнню фінансових злочинів на понад 500 млн грн.