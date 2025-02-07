Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Освіта, Полтавщина

У Лубнах аналітики виявили можливі переплати на закупівлі при реконструкції закладу освіти: деякі ціни завищені втричі

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 80

 

Участь у тендері взяв лише один учасник

Обласна робота група «Прозорість і підзвітність» аналізуватиме закупівлі під час реконструкції закладу освіти у Лубенській громаді. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Попередньо аналітики звернули увагу на завищені ціни га будматеріали у кошторисі. Також на тендер вийшов єдиний часник, загальна вартість його пропозиції — 123,9 млн грн.

Наразі закупівлі досліджує Держаудитслужба, аби підтвердити чи спростувати порушення вимог законодавства при проведенні тендерної процедури. Перевищення цін на будматеріали підтверджують і податківці — деякі з них завищені втричі. Також аналітики звернули увагу на те, що переможець закупівлі наймає на роботу працівників, проте ніде не звітує про виплату їм заробітної плати.

Аналітики й надалі вивчатимуть закупівлі й після цього прийматимуть щодо неї рішення.

Нагадаємо, за минулий рік фахівці робочої групи «Прозорість та підзвітність» запобігли скоєнню фінансових злочинів на понад 500 млн грн.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: cs.detector.media
Теги: переплата реконструкція заклади освіти Прозорість і підзвітність
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх