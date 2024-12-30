Кременчуцький виконком придбав BMW X5 за понад 470 тисяч гривень

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 475

Кременчуцький виконавчий комітет придбав BMW X5, що був у використанні, за 478 тисяч гривень. Машину у виконком мали доставити у п’ятницю, 27 грудня. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Авто придбали у 28-річного підприємця Миколи Шевченка, який зареєстрований у селі Оболонь. На сьогодні підприємець лише раз брав участь у закупівлях, має один контракт з виконкомом на закупівлю цього ж BMW X5, вказано у Clarity Project.

Нагадаємо, наприкінці жовтня виконавчий комітет Глобинської міської ради придбав Toyota Camry за 1 млн 470 тисяч гривень.