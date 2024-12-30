На Полтавщині ППО збивала безпілотники — Повітряні сили

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Загалом російські військові запустили по Україні 43 безпілотники «Shahed» та інших типів

У ніч на 30 грудня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала ударні безпілотники. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Загалом російські військові запустили по Україні 43 безпілотники «Shahed» та інших типів. Українська оборона збила 21 БпЛА, «22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків)».

Нагадаємо, у ніч на 25 грудня російська армія здійснила комбінований удар по об’єктах паливно-енергетичного сектору України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. У Кременчуці і Кременчуцькому районі місцеві жителі чули звуки вибухів.