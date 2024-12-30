Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю

Я, Микола Корецький, як — депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» та директор Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС залюбки відгукнувся на пропозицію дівчат волонтерів влаштували дітям з інвалідністю неймовірне зимове свято.

Це свято стало ще однією перлиною у ряді ініціатив, які направлені на допомогу діточкам з інвалідністю. Я кожного року до новорічних свят проводжу декілька заходів, щоб робити світ кращим місцем для малечі, яка найбільше потребує уваги й турботи дорослих.

Свято відбулося в приміщенні дитячого садку «Форус». Атмосфера добра та позитивні емоції наповнили кожен куточок цього особливого місця. Діточки мали можливість весело провести час з вихователями та аніматорами дитячого закладу «Форус»!

У ході святкового заходу діти брали участь у різноманітних конкурсах, розвагах та творчих майстернях. У програмі свята були веселі танці та майстер-клас з виготовлення новорічних іграшок. Організатори не лише намагалися забезпечити веселощі, але й створити атмосферу взаєморозуміння та підтримки.

Зимове свято було наповнене веселим сміхом та радістю. Діточки отримали подарунки, а турбота дорослих допомогла кожному відчути себе унікальним та особливим.

Головна мета заходу – звернути увагу на особливих дітей, наголосити, що кожна дитина має право на щасливе дитинство та повноцінне життя, і саме тому важливо створювати умови для розвитку їхніх талантів та забезпечення необхідної допомоги.

Святковий день став особливим для дітей з інвалідністю, адже їхні серця наповнилися світлом, радістю та найтеплішими словами.

Висловлюю велику подяку організаторам Материкіній Дар’ї та її команді, а також іншим благодійникам, які допомогли зробити свято для діточок цікавим, щедрим та незабутнім:

Шевченко Яні — власниці дитячого садку "Форус" — за чудову атмосферу, найкращих в місті аніматорів;

Компанії «ILONA» — за найсмачніше печиво;

Магазину SofikLand – за професійну консультацію та надану знижку на іграшки;

Помічницям організаторів: Андреєвій Олені, Погасій Ользі, Материкіній Стефаніі!

На збір коштів також відгукнулися: Кумейська Ольга, Кириленко Кирило, Синегіна Наталія, Животовська Тетяна, Берун Катерина, Німець Марина і ще багато небайдужих до благодійної справи людей.

Наближається Новий рік, коли повітря наповнюється запахом ялинки та чеканням дива. Для кожної дитини — це особливий період, коли в очах світяться найяскравіші зірочки радості. І хоча сьогодні світ повний викликів і труднощів, ми маємо унікальну можливість разом дарувати малечі посмішки та радість.

Таким чином, ми не лише даруємо дітям промінчики щастя, а й рятуємо невидимі скарби нашого світу – добро, любов і тепло.