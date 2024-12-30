За тиждень у Кременчуці народилось 27 малюків

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У Кременчуці минулого тижня народилось більше хлопчиків, аніж дівчаток

З 23 по 29 грудня у Кременчуці народилось 27 дітей: 10 дівчаток та 17 хлопчиків. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Зокрема, у Кременчуцькому перинатальному центрі ІІ рівня народилось 24 дитини (15 хлопчиків та 9 дівчаток). У пологовому відділенні КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» — 3 немовлят (2 хлопчики та 1 дівчинка).

Нагадаємо, з 16 по 22 грудня у Кременчуці також народилося 27 немовлят.