На Полтавщині військовий втік із військової частини, а потім розкаявся і здався в ДБР

На Полтавщині судили військовослужбовця, який самовільно залишив територію військової частини, а потім розкаявся і здався в управління Державного бюро розслідування у Полтаві. Про це стало відомо із вироку Зіньківського районного суду від 14 лютого.
У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений родом з Одеси, раніше не судимий. На військову службу чоловіка мобілізували у липні 2023 року, він має звання сержанта, служив на посаді стрільця-оператора стрілецького батальйону військової частини, яка на момент скоєння злочину перебувала на території Зіньківської громади.
Так 3 січня 2024 року близько 14.00 обвинувачений самовільно, не повідомивши безпосередніх командирів, залишив розташування військової частини на понад три доби.
На службу він вирішив повернутися у грудні 2024 року, тож самостійно прийшов до теруправління Державного бюро розслідувань у Полтаві.
На суді обвинувачений у скоєному щиро розкаявся та повністю визнав свою вину. Однак про причини, чому пішов зі служби, не повідомив.
Суд визнав чоловіка винним у самовільному залишенні військової частини (ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, за аналогічний злочин судили військовослужбовця на Миргородщині, але той тікав із військової частини двічі.
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