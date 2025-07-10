Що руйнує наше волосся: трихолог Олена Лябіхова — про стрес, міфи й реальні рішення

Чому випадіння волосся почастішало, що не варто наносити на голову, і які звички шкодять волоссю — пояснює лікарка-дерматологиня з Кременчука
Проблеми з волоссям — це не лише питання естетики. За ними можуть стояти хронічні хвороби, дефіцити вітамінів і навіть стрес. Про це у відвертій розмові з «Кременчуцьким Телеграфом» розповідає лікарка-дерматологиня Медичного центру сімейного здоров'я в Кременчуці, трихологиня Олена Лябіхова:
До трихолога звертаються і діти. За словами фахівчині, стресовий випадок у родині може стати причиною випадіння волосся навіть у 5-річної дитини.
Вона застерігає від «масок бабусиними методами», особливо якщо йдеться про чутливу шкіру чи схильність до алергій.
Нинішні фени — безпечні, але сушити волосся потрібно обов’язково. Натомість сухі шампуні не можна використовувати постійно — вони сушать шкіру голови, забивають пори і можуть викликати лупу.
Сивина — процес незворотній, але його можна уповільнити мікроелементами та мезотерапією. Втім, повернути пігмент повністю неможливо.
Найкращі методи лікування — плазмотерапія та мезотерапія. Але головне — працювати в комплексі з ендокринологом, гастроентерологом чи гінекологом.
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