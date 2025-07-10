Що руйнує наше волосся: трихолог Олена Лябіхова — про стрес, міфи й реальні рішення

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 180

Чому випадіння волосся почастішало, що не варто наносити на голову, і які звички шкодять волоссю — пояснює лікарка-дерматологиня з Кременчука

Проблеми з волоссям — це не лише питання естетики. За ними можуть стояти хронічні хвороби, дефіцити вітамінів і навіть стрес. Про це у відвертій розмові з «Кременчуцьким Телеграфом» розповідає лікарка-дерматологиня Медичного центру сімейного здоров'я в Кременчуці, трихологиня Олена Лябіхова:

Волосся і стрес: зв'язок, якого не видно

— Випадіння, тьмяність, свербіж, лупа, рання сивина — усе це часто пов’язане з психоемоційним станом. Особливо зараз, у стані постійного хронічного стресу, ми спостерігаємо зростання випадків алопеції, — пояснює лікарка.

До трихолога звертаються і діти. За словами фахівчині, стресовий випадок у родині може стати причиною випадіння волосся навіть у 5-річної дитини.

Міфи домашнього догляду

— Сметана, кефір, яйця — усе, що є в холодильнику, краще їсти, а не наносити на голову. Волосся — не салат, — іронізує Лябіхова.

Вона застерігає від «масок бабусиними методами», особливо якщо йдеться про чутливу шкіру чи схильність до алергій.

Кератинові процедури: краса з наслідками

— Процедури з прасками і кератином часто містять канцерогени. І хоч волосся виглядає блискучим одразу після процедури, згодом — тьм’яніє, ламке, і стає «порожнім», — попереджає фахівчиня.

Фарбування, фен і сухі шампуні

Нинішні фени — безпечні, але сушити волосся потрібно обов’язково. Натомість сухі шампуні не можна використовувати постійно — вони сушать шкіру голови, забивають пори і можуть викликати лупу.

Сивина: фарбувати чи прийняти?

Сивина — процес незворотній, але його можна уповільнити мікроелементами та мезотерапією. Втім, повернути пігмент повністю неможливо.

Коли час бити на сполох?

— Якщо волосся випадає або помітно змінюється його стан — варто звернутися до фахівця. Можуть бути порушення в роботі ендокринної чи травної системи, нестача заліза, цинку, магнію, — каже лікарка.

Найкращі методи лікування — плазмотерапія та мезотерапія. Але головне — працювати в комплексі з ендокринологом, гастроентерологом чи гінекологом.

І ще: чого не варто робити