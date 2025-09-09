Гормони — не міф і не вирок: лікарка з Кременчука пояснює, як вони впливають на життя

Сьогодні, 11:01

Гормони керують сном, настроєм, шкірою, вагою і навіть щастям. Ендокринологиня Анна Склярова розвінчує міфи, пояснює, коли варто звернутися до лікаря і як підтримати тіло в різні періоди життя — від підліткового віку до менопаузи

— Анно, сьогодні слово «гормони» звучить буквально всюди — від фітнес-залу до коментарів у соцмережах. І часто це звучить як вирок: «У мене щось із гормонами…» Це дійсно так страшно?

— Гормони зараз на слуху, і це добре. Бо вони справді регулюють усе — від температури тіла й ваги до сну, настрою, апетиту, стану шкіри та волосся. По суті, це внутрішня система керування організмом, яка працює 24/7, навіть коли ви спите. Якщо вони в балансі — ви почуваєтеся добре. Якщо ні — тіло починає подавати сигнали.

— І ці сигнали можна побачити?

— Дуже часто — так. Зміни зовнішності можуть бути першими. Наприклад, при гіпофункції щитоподібної залози волосся тьмяніє й випадає, шкіра стає сухою, з’являються набряки, особливо на обличчі. При гіперфункції — навпаки: шкіра гаряча, волога, червоніє, риси обличчя загострюються, але це не те «красиве» схуднення, якого всі хочуть. При дисбалансі статевих гормонів у жінок може з’явитися надмірний ріст волосся на тілі, а на голові волосся, навпаки, меншає.

— Тобто тіло буквально «малює» підказки?

— Саме так. Ігнорувати їх — не найкраща ідея. Бо гормональні збої не завжди означають хворобу, але завжди означають, що тілу потрібна увага.

Міфи, в які ми досі віримо

— Найпопулярніший, мабуть, що зайва вага — це завжди про гормони?

— Так. І що в цьому завжди винна щитоподібна залоза. Насправді ні. Так, її дисбаланс може спричинити набір ваги, але це поступовий процес, найчастіше за рахунок набряків. Частіше причини — малорухливість, харчування, генетика, стрес.

— А що щодо страху перед гормональною терапією?

— Це другий міф. Дехто впевнений, що якщо лікар призначив гормони — це «підсадка на все життя». Насправді грамотне призначення і правильне дозування не шкодять, а навпаки — допомагають відновити роботу організму. Головне — не займатися самолікуванням.

— Чоловіки мають свої міфи?

— Так. Наприклад, що від певних продуктів — пива чи солодощів — у них «виростуть груди» чи вони «стануть жінками». Це перебільшення. Щоб реально змінити статевий гормональний фон, потрібні зовсім інші дози і тривалий медичний вплив.

Кортизол: друг і ворог

— Кортизол часто називають «гормоном стресу». Це справді ворог?

— Не завжди. У короткі моменти він рятує: допомагає зреагувати, уникнути небезпеки. Проблема починається, коли стрес стає хронічним. Тоді кортизол тримається на високому рівні — і ви отримуєте безсоння, тривожність, висипи, набір ваги, зниження імунітету.

Жіночий цикл і настрій

— Тобто ПМС — не вигадка?

— Абсолютно. Гормональні коливання протягом циклу впливають на сили, настрій, апетит. На початку циклу естроген дає підйом енергії. Прогестерон у середині — спокій і стабільність. Перед менструацією рівень обох падає, і звична робота може даватися важче. Це норма, але важливо про це знати.

Після 50: життя триває

— Що відбувається з гормонами після п’ятдесяти?

— Це нова фізіологічна фаза. У жінок падає рівень естрогену й прогестерону — настає менопауза. У чоловіків рівень тестостерону зменшується поступово. В обох з’являється схожий набір відчуттів: втома, зниження лібідо, погіршення сну, м’язова слабкість. Але це не вирок.

Тут важливо не чекати, поки «пройде саме», а працювати з лікарем, — підкреслює Анна Склярова. — Ми можемо підібрати підтримувальну терапію, змінити харчування, додати фізичну активність, щоб тіло м’яко адаптувалося до нового етапу життя.

Гормони та краса

— Тобто блиск шкіри, сила волосся, фігура — це теж про гормони?

— Так. Естроген дає еластичність шкіри, тестостерон — пружність м’язів, гормон росту — регенерацію. Якщо відчуваєте, що «потухли» — подивіться на свій сон, харчування, активність. Іноді навіть прогулянка може зробити більше, ніж шоколадка.

Гормони щастя — внутрішній ресурс

Наприкінці нашої розмови лікарка згадує про ще одну важливу частину гормональної системи — так звані «гормони щастя». Це серотонін, дофамін, ендорфіни — маленькі хімічні посланці радості, які можуть стати природним антидепресантом.

Їхній «секрет» простий: рух, сміх, сон, улюблена їжа, музика, теплі зустрічі з близькими. Іноді вистачає десяти хвилин прогулянки у парку або ранкової кави на сонячному балконі, щоб мозок нагадав тілу: «Ми живі. Ми можемо радіти».

— Не треба чекати ідеальних умов чи особливого дня. Щастя — це гормональна реакція на маленькі радощі, — усміхається Анна Склярова. — І ми можемо запускати її самі, без ліків, просто підтримуючи тіло в русі й душу у теплі.

5 порад від Анни Склярової

Раз на рік здавати ТТГ, Т3, Т4, феритин, вітамін D. Спати 7–8 годин, лягати до 23:00. Зменшувати хронічний стрес — прогулянки, паузи, дихальні практики. Їсти збалансовано, без жорстких дієт. Прислухатися до свого тіла — воно завжди говорить.

Гормони — це не магія і не «вирок долі». Це частина вас. Якщо зрозуміти їхню мову, зміниться все — настрій, зовнішність, енергія, ставлення до себе. А найголовніше — у будь-якому віці ви маєте право на якісне життя.