Футболісти «Кремінь» 2010 завоював кубок Poltava Cup

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 125

Футболісти «Кремінь» 2010 стали переможцями Всеукраїнського турніру Poltava Cup. Протягом трьох днів, 21-23 вересня, змагання проходили у Полтаві, де взяли участь команди з Кременчука, Полтави та Горішніх Плавнів. Кременчук представили вихованці Олександра Назаренка й Анатолія Безуса.

Склад «Кременя»: Давид Щербак, Назар Мартиненко, Данило Дубодєл, Артем Матвієць, Іван Поповиченко, Кирило Геймур, Захар Волощук, Кирило Богомаз, Артем Куліш, Дмитро Kацaпчуk, Артем Прокопенко, Данило Глушко, Святослав Шевенко, Олександр Нагайченко, Данило Омелянчук, Микита Літвінов.

Команда вперше зіграла у новому форматі 11х11. Раніше команда грала у форматі 9х9.

- Команді необхідно перелаштовуватися на формат 11х11. Наступного року, якщо все буде добре, то стартуємо у ДЮФЛУ.

Хлопці молодці, відіграли як у фізичному, так і тактичному. Був приємно здивований, думав, що будуть більші розриви між лініями оборони, середньої атаки. Хлопці молодці, — розповів тренер Олександр Назаренко.

«Кремінь» у групі всіх обіграв та посів 1 місце. У півфіналі «синьо-білі» перемогли «Полтаву» з рахунком 3:1, а фіналі зійшлися з полтавською «Ворсклою». «Кремінь» у фінальному протистоянні вигравав 1:0 й по ходу зустрічі мав перевагу, і у контролі м'яча і по гольових моментах, але прикрий гол з кутового наприкінці матчу ледь не зіпсував кременчужанам свято. В основний час переможця не виявили - 1:1. Долю матчу вирішила серія пенальті, де кременчужани забили всі свої голи, а полтавці один раз були не точні - 6:7.

«Кремінь» 2010 став володарем кубка Poltava Cup. Кращим гравцем турніру став Давид Щербак.