У мерії відзвітували про ремонт пожежних гідрантів

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У мерії відзвітували про роботу КП «Кременчукводоканал»: працівники підприємства відновили роботу понад 100 пожежних гідратів.

99 - відремонтували та 10 - встановили нових.

Зазначається, що всього у місті їх налічується 1353, від їх роботи залежить оперативне підключення пожежних рукавів до міського водогону для наповнення цистерн пожежних машин та гасіння пожеж.

Крім того від початку жовтня комунальники вже відремонтували 5 пожежних гідрантів - по вулицях Троїцькій, Юрія Кондратюка, Героїв Крут, Першотравневій та на проїзді Ярославському. У вересні у місті встановили 2 нових гідранти та 18 - відремонтували.