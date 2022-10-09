Левам слід виплутатися зі світу ілюзій, а Ракам – сказати «ні» ліні: гороскоп на тиждень

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 176

Овен (21.03-20.04)

Ви відчуєте повну впевненість у своїх силах та правоті. Намагайтеся бути обережнішими з висловлюваннями, оскільки опоненти можуть витлумачити їх не на вашу користь. Варто також побоюватися пліток. У вихідні не показуйте навколишнім вразливих місць. Сприятливий день - вівторок, несприятливий день – понеділок.

Тілець (21.04-21.05)

На роботі справи йдуть досить благополучно, до вас прислухатимуться колеги і навіть начальство. Імовірний успіх у фінансових справах та у бізнесі. Обережніше з інформацією, особливо якщо вона стосується вас особисто. У вихідні займіть вичікувальну позицію і робіть все обдумано і мудро. Сприятливий день – середа, несприятливий день – п'ятниця.

Близнюки (22.05-21.06)

Тиждень чудово підійде для того, щоб будувати плани на найближче майбутнє, і чим вони докладніші, тим краще. Діяти краще рішуче, ні в чому не вагаючись. У вихідні ви виявите виняткові здібності до блискучих імпровізацій у діловій розмові, але якщо ви намагатиметеся підготуватися до неї, справа піде ще краще. Сприятливий день – середа, несприятливий день – понеділок.

Рак (22.06-23.07)

Скажіть рішуче «ні» ліні, використовуйте будь-яку можливість пустити у хід свої знання та навички. Колеги будуть готові підтримати вас та допомогти подолати труднощі. Прикре непорозуміння загрожує перейти в конфлікт, але запобігти йому буде у ваших силах. У вихідні

дні подбайте про красу та затишок у вашому будинку. Сприятливий день – четвер, несприятливий день – вівторок.

Лев (24.07-23.08)

Вирішення щоденних завдань вимагатиме від вас великої кількості сил та часу. Особливо якщо діяти доведеться самотужки. Намагайтеся дивитися на все реалістично і якнайшвидше виплутатися з небезпечного світу ілюзій. На вас чекатиме успіх практично у всіх починаннях. Гріх не використовувати такі можливості. У вихідні не виказуйте зайвої довірливості. Сприятливий день – вівторок, несприятливий день – понеділок.

Діва (24.08 – 23.09)

Тримайте свої ідеї та плани при собі. Вам необхідно проявити ініціативу та застосувати свої задуми на практиці. Якщо ви не обманюєте себе, то перед вами відкриються нові можливості, а везіння буде супроводжувати вас. Не відкладайте вирішення проблем у довгу скриньку. У вихідні можуть виникнути складнощі у взаєминах із друзями. Сприятливий день – середа, несприятливий день – вівторок.

Терези (24.09-23.10)

На роботі можливі проблеми, пов'язані з інформацією. Тому не забувайте: якщо менше знаєш, то міцніше спиш. Намагайтеся раціонально витрачати свої сили, уникайте навантажень. Ймовірні звістки від далеких друзів чи родичів. У вихідні відмовтеся від непотрібних зустрічей. Сприятливий день – вівторок, несприятливий день – середа.

Скорпіон (24.10-22.11)

Вам знадобляться такі якості, як ініціативність та рішучість. З'явиться можливість виходу на вищий професійний рівень із гарними кар'єрними перспективами. У вихідні проявіть трохи м'якості та ласки по відношенню до близьких людей. Сприятливий день - вівторок, несприятливий день – четвер.

Стрілець (23.11-21.12)

Не варто планувати вирішення життєво важливих завдань. Краще викроїти більше часу для відпочинку. На роботі вам буде потрібно проявити зібраність та пунктуальність. Ймовірно тимчасове погіршення взаємин із начальством. Можуть виникнути невеликі, але відчутні сімейні проблеми. У вихідні краще нікуди не поспішати. Сприятливий день понеділок, несприятливий – середа.

Козеріг (22.12-20.01)

Навалиться багато різноманітних справ, і ви не одразу зможете вирішити, за яку з них братися насамперед. Може початися новий відлік у вашій кар'єрі. Можливе раптове підвищення матеріального благополуччя. У вихідні намагайтеся вибратися кудись у гості або запросіть когось - і приємне спілкування вам забезпечене. Сприятливий день – четвер, несприятливий день – вівторок.

Водолій (21.01-19.02)

Гострі життєві моменти згладяться, виникне більше порозуміння з навколишнім світом. Професійні справи почнуть розвиватися завдяки підтримці партнерів. Можливе отримання спонсорської допомоги чи ще будь-яких матеріальних благ. У вихідні придивіться уважніше до оточуючих людей, оскільки відкритість і добросердя можуть вам і нашкодити. Сприятливий день – середа, несприятливий день – п'ятниця.

Риби (20.02-20.03)

Повинна підвищитися ваша впевненість у собі. Корисні будуть активність та ініціатива з вашого боку. Гарний період для руйнування

старого і початку нового, у вас буде великий простір для вибору. Може проявитися емоційна вразливість. Вихідні краще присвятити пасивному відпочинку, не варто приймати серйозних рішень. Сприятливий день – вівторок, несприятливий день – п'ятниця.