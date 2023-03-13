Як у Кременчуці чергового котика рятували

Сьогодні, 13 березня, о 16.16, у Кременчуці, на вулиці Давида Кострова в одному із дворів багатоквартирних житлових будинків кіт виліз на дерево та не зміг спуститись самостійно. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Кременчука.
Рятувальники, використовуючи трьохколінчату драбину, дістались до котика та безпечно зняли його з гілок дерева.
На місці працювала 16 державна пожежно-рятувальна частина.
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер