Як у Кременчуці чергового котика рятували

Сьогодні, 19:14 Переглядів: 266

Сьогодні, 13 березня, о 16.16, у Кременчуці, на вулиці Давида Кострова в одному із дворів багатоквартирних житлових будинків кіт виліз на дерево та не зміг спуститись самостійно. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Кременчука.

Рятувальники, використовуючи трьохколінчату драбину, дістались до котика та безпечно зняли його з гілок дерева.

На місці працювала 16 державна пожежно-рятувальна частина.