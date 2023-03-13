На Полтавщині у будинку після пожежі знайшли мертвого пенсіонера

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Вчора, 12 березня, в Лубнах, на вулиці Льва Толстого загорівся приватний будинок. Про це повідомили в Лубенському райвідділі поліції.

Після повної ліквідації пожежі, в одній із кімнат будинку слідчі знайшли тіло 60-річного мешканця будинку. Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу. Наразі спеціалісти з’ясовують причину пожежі.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.