10 років позбавлення волі: на Полтавщині засудили чоловіка, який прострелив голову знайомому

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 0

На Полтавщині засудили 41-річного жителя Полтавського району за умисне вбивство. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

У листопаді 2015 року, неподалік села Богданівка колишнього Новосанжарського району, під час вживання алкоголю між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого один із чоловіків три рази вистрелив іншому в голову, заховав труп в очереті та зник з місця події. Тіло загиблого через три тижні знайшли лісники й викликали правоохоронців. Після пред’явленої підозри вбивця намагався залишити територію України та в січні 2016 року був затриманий у Харківській області, в пункті пропуску на кордоні з РФ.

Тоді Козельщинський районний суд не знайшов підстав для засудження особи. Але водночас Полтавський апеляційний суд погодився з доводами прокуратури та врахував посткримінальну поведінку фігуранта.

Вироком суду зловмисника визнали винним та позбавили волі на 10 років. Чоловіка взяли піл варту в залі суду.