У Кременчуці показали показали виставу «Wednesday» за мотивами однойменного серіалу

12 березня у Міському палаці культури вдруге показали виставу «Wednesday» у постановці режисера Сучасного театру Дмитра Рачковського.
«Wednesday» відтворили за серіалом Netflix. Він розповідає про 16-річну Венздей Аддамс — загадкову і похмуру доньку Мортиції та Гомеса Аддамсів, яку перевели у школу Nevermore Academy — так звану школу ізгоїв.
Попри те, що сюжет вистави — доволі містичний та містить елементи горору, половину зали заполонили кременчуцькі діти. До речі, минулого місяця зал також був майже повен глядачів.
Кульмінацією вистави став бал у Nevermore, де героїня Венздей станцювала танок під піснею Леді Гаги, що «завірусився» у соцмережах.
Гарна гра акторів, красиві декорації справу зробили: за півтори години глядачі повністю занурилися в історію, і дуже тепло в кінці провели героїв зі сцени.
Юна Кременчужанка Єва прийшла на виставу в образі Венздей. Каже, таке плаття знайшла мама, а на виставу повела хрещена. Від вистави вона — у захваті. Страшно не було, танок Венздей — станцювала
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер