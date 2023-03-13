Кременчук отримає кошти на координаторів проєкту «Активні парки – локації здорової України»

До 15 березня громади мають визначити відповідального та координатора соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України», а з 1 квітня – організувати проведення тренувань. Про це сьогодні, 13 березня, повідомили на апаратній нараді у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Начальниця Управління молоді та спорту обласної військової адміністрації Марина Трохименко доповіла щодо соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України».
За її словами, 17 грудня 2020 року набув чинності Указ Президента України № 574/2020 «Про започаткування соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України».
У рамках реалізації соціального проєкту передбачається:
Для реалізації соціального проєкту у 2021 році в Полтавській області облаштовано 11 активних парків – локацій здорової України та встановлено 105 майданчиків у рамках програми «Здорова країна».
Нагадаємо, що у межах створених локацій розміщені та облаштовані спортивні знаряддя та елементи. Кожний елемент інфраструктури позначений QR-кодом із можливістю переходу на ресурс із відеоуроками, завдяки яким можна за допомогою смартфона обрати рівень складності вправ (початківець, досвідчений, професіонал).
У 2022 році, відповідно до Плану заходів щодо реалізації соціального проєкту в Полтавській області, проведено 61 фізкультурно-оздоровчий захід, із них:
Визначили 11 територіальних громад у Полтавській області, а саме: Полтавську міську, Кременчуцьку міську, Миргородську міську, Горішньоплавнівську міську, Лубенську міську, Зіньківську міську, Решетилівську міську, Щербанівську сільську, Котелевську селищну, Пирятинську міську та Піщанську сільську, щодо яких очікується надання субвенції з державного бюджету для фінансування координаторів проєкту.
До 15 березня 2023 року територіальні громади повинні визначити відповідального та координатора соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України», а з 1 квітня – організувати проведення тренувань, спортивних фестивалів, вікторин та естафет для всіх верств населення в чітко визначеному безпечному місці.
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№ 10 від 9 березня 2023Читати номер