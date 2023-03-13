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Кременчук, Спорт, Кременчук

Кременчук отримає кошти на координаторів проєкту «Активні парки – локації здорової України»

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 212

 

Кошти передбачені з державного бюджету 

До 15 березня громади мають визначити відповідального та координатора соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України», а з 1 квітня – організувати проведення тренувань. Про це сьогодні, 13 березня, повідомили на апаратній нараді у Полтавській обласній військовій адміністрації. 

Начальниця Управління молоді та спорту обласної військової адміністрації Марина Трохименко доповіла щодо соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України». 

За її словами, 17 грудня 2020 року набув чинності Указ Президента України № 574/2020 «Про започаткування соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України».

У рамках реалізації соціального проєкту передбачається:

  • організація рухливих ігор з елементами спорту за участю провідних спортсменів;
  • організація спортивних заходів, вікторин, естафет;
  • проведення занять з ознайомлення з різними видами спорту та рухової активності;
  • проведення майстер-класів та показових виступів спортсменів із різних видів спорту;
  • виконання комплексів фізичних вправ помірної інтенсивності для учасників без спеціальної підготовки;
  • проведення фізкультурно-оздоровчих заходів («Мама, тато, я – спортивна сім’я» тощо);
  • демонстрація спортивного інвентарю для різних видів спорту та інших засобів з оздоровчої рухової активності із забезпеченням їх прокату;
  • проведення фестивалів вуличних культур тощо;
  • проведення рекреаційних спортивних занять для дітей з особливими потребами.

Для реалізації соціального проєкту у 2021 році в Полтавській області облаштовано 11 активних парків – локацій здорової України та встановлено 105 майданчиків у рамках програми «Здорова країна».

Нагадаємо, що у межах створених локацій розміщені та облаштовані спортивні знаряддя та елементи. Кожний елемент інфраструктури позначений QR-кодом із можливістю переходу на ресурс із відеоуроками, завдяки яким можна за допомогою смартфона обрати рівень складності вправ (початківець, досвідчений, професіонал).

У 2022 році, відповідно до Плану заходів щодо реалізації соціального проєкту в Полтавській області, проведено 61 фізкультурно-оздоровчий захід, із них:

  • 20 – для внутрішньо-переміщених осіб «Замість кави зроби вправи»;
  • 20 – для дітей;
  • 10 – для молоді, волонтерів та військовослужбовців;
  • 10 – для ветеранів спорту;
  • 2 легкоатлетичні забіги «Осінній Run» та «Вінтер Run», на кожний з яких залучено 500 осіб віком від 8 до 75 років.

Визначили 11 територіальних громад у Полтавській області, а саме: Полтавську міську, Кременчуцьку міську, Миргородську міську, Горішньоплавнівську міську, Лубенську міську, Зіньківську міську, Решетилівську міську, Щербанівську сільську, Котелевську селищну, Пирятинську міську та Піщанську сільську, щодо яких очікується надання субвенції з державного бюджету для фінансування координаторів проєкту.

До 15 березня 2023 року територіальні громади повинні визначити відповідального  та координатора соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України», а з 1 квітня – організувати проведення тренувань, спортивних фестивалів, вікторин та естафет для всіх верств населення в чітко визначеному безпечному місці.

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Автор: Альона Душенко
Теги: спорт бюджет активні парки
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