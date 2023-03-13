Кременчуцькі співочі близнючки перемогли на конкурсі у Лондоні

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 284

Кременчуцькі школярки, 13-річні Софія та Авеліна Мірошніченко стали лауреатами 1-го ступеня в номінації «Патріотичний кліп» Міжнародного дистанційного фестивалю-конкурсу «TALENTED STAR», за кліп на кавер-версію пісні. Про це повідомили на сторінці у фейсбук громадської організації «Аура Добра».

Фестиваль проходив 27-28 лютого 2023 року у Лондоні, у Великій Британії. Близнючки Софія та Авеліна Мірошніченко записали кавер-версію пісні «Дике поле» YARMAK разом із Григорієм Безуглим — вокалістом місцевого гурту Brains on Holidays.