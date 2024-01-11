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У Кременчуці поки що не дорожчатиме проїзд у комунальному транспорті — Малецький

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 97

 

За пів року влада повернеться до питання тарифів на проїзд

Наразі кременчуцька влада не планує підвищувати вартість проїзду у комунальному транспорті. Це питання розглядатимуть вже за результатами виконання бюджету за перше півріччя 2024 року.

Про це на засіданні виконавчого комітету повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на питання ТЪ 11 січня.

— Подивимось, яка дохідна частина самого підприємства, яка частина надається з бюджету. Далі прийматимемо відповідне рішення разом з депутатами міської ради, — розповів Малецький.

Раніше міський голова заявляв, що в умовах воєнного стану недоцільно підвищувати вартість проїзду. Востаннє проїзд у комунальному транспорті та в маршрутках здорожчав у 2022 році.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: КТУ вартість проїзду
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