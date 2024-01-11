У Кременчуці поки що не дорожчатиме проїзд у комунальному транспорті — Малецький

Наразі кременчуцька влада не планує підвищувати вартість проїзду у комунальному транспорті. Це питання розглядатимуть вже за результатами виконання бюджету за перше півріччя 2024 року.
Про це на засіданні виконавчого комітету повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на питання ТЪ 11 січня.
Раніше міський голова заявляв, що в умовах воєнного стану недоцільно підвищувати вартість проїзду. Востаннє проїзд у комунальному транспорті та в маршрутках здорожчав у 2022 році.
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