Загалом виділили 90 мільйонів гривень
48 захисникам з Полтавщини та родині померлого держава виділила кошти на нові оселі. Про це на своїй сторінці у телеграм повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
— Захисники й захисниці відчайдушно боронять Україну — наш спільний дім. Вони платять за це найвищу ціну. Наш обов'язок – підтримувати воїнів та їхні родини. І це найменше, що ми можемо для них зробити, — повідомив Дмитро Лунін.
Загалом 49 сімей ветеранів війни з Полтавщини отримають компенсацію для придбання житла. Їм держава спрямувала кошти у розмірі близько 90 млн грн.
Компенсацію на нові оселі отримають:
- 28 сімей учасників АТО/ООС, які мають інвалідність 2 групи;
- 16 учасників бойових дій, які мають інвалідність 3 групи й набули статусу ВПО до 24.02.22;
- 4 сім’ї воїнів з інвалідністю, учасників бойових дій на території інших держав;
- 1 родина померлого учасника АТО/ООС.
— Підтримуємо одне одного. Все буде Україна! — зазначив Дмитро Лунін.
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