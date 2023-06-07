48 захисникам з Полтавщини та родині померлого держава виділила кошти на нові оселі

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 213

48 захисникам з Полтавщини та родині померлого держава виділила кошти на нові оселі. Про це на своїй сторінці у телеграм повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

— Захисники й захисниці відчайдушно боронять Україну — наш спільний дім. Вони платять за це найвищу ціну. Наш обов'язок – підтримувати воїнів та їхні родини. І це найменше, що ми можемо для них зробити, — повідомив Дмитро Лунін.

Загалом 49 сімей ветеранів війни з Полтавщини отримають компенсацію для придбання житла. Їм держава спрямувала кошти у розмірі близько 90 млн грн.

Компенсацію на нові оселі отримають:

28 сімей учасників АТО/ООС, які мають інвалідність 2 групи;

16 учасників бойових дій , які мають інвалідність 3 групи й набули статусу ВПО до 24.02.22;

4 сім’ї воїнів з інвалідністю, учасників бойових дій на території інших держав;

1 родина померлого учасника АТО/ООС.

— Підтримуємо одне одного. Все буде Україна! — зазначив Дмитро Лунін.



