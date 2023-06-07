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48 захисникам з Полтавщини та родині померлого держава виділила кошти на нові оселі

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 213

 
Загалом виділили 90 мільйонів гривень 

48 захисникам з Полтавщини та родині померлого держава виділила кошти на нові оселі. Про це на своїй сторінці у телеграм повідомив керівник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Захисники й захисниці відчайдушно боронять Україну наш спільний дім. Вони платять за це найвищу ціну. Наш обов'язок – підтримувати воїнів та їхні родини. І це найменше, що ми можемо для них зробити, — повідомив Дмитро Лунін.

Загалом 49 сімей ветеранів війни з Полтавщини отримають компенсацію для придбання житла. Їм держава спрямувала кошти у розмірі близько 90 млн грн.
Компенсацію на нові оселі отримають:

  • 28 сімей учасників АТО/ООС, які мають інвалідність 2 групи;
  • 16 учасників бойових дій, які мають інвалідність 3 групи й набули статусу ВПО до 24.02.22;
  • 4 сім’ї воїнів з інвалідністю, учасників бойових дій на території інших держав;
  • 1 родина померлого учасника АТО/ООС.
Підтримуємо одне одного. Все буде Україна! зазначив Дмитро Лунін.


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Автор: Дарія Згура
Теги: допомога військовим Лунін Полтавщина
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