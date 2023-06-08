В Україні хочуть розширити пільги для ветеранів війни та їхніх дітей у сфері освіти і медицини

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В Україні можуть розширити соціальні гарантії для ветеранів війни та їхніх дітей. Законопроєкт №9357 щодо надання додаткових гарантій та соціального захисту ветеранам війни, їх дітям, а також дітям загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, був внесений на розгляд Верховної Ради 6 червня.

У ньому пропонується ввести для ветеранів війни та їхніх сімей такі додаткові соціальні гарантії:

безоплатні медичні послуги в закладах охорони здоров'я та реабілітаційних закладах приватної чи змішаної форми власності або у ФОП;

безоплатне зарахування та навчання їх дітей у приватні та корпоративні заклади дошкільної освіти;

безоплатне зарахування та навчання їхніх дітей у приватних та корпоративних закладах загальної середньої освіти;

безоплатне зарахування та навчання їхніх дітей у приватних закладах позашкільної освіти.

Нові безоплатні послуги ветеранам війни, їх дітям, а також дітям загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України у законопроєкті пропонується надавати коштом підприємств, установ, організацій, які надають такі послуги.

Розраховувати на ці пільги зможуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни та діти усіх цих категорій ветеранів війни, а також діти загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць України.