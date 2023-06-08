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Держрибагентство контролюватиме місцеперебування всіх українських риболовних суден

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 137

 

Усі риболовні судна, що зареєстровані в Судновій книзі України та Державному судновому реєстрі України, мають бути обладнані технічними засобами дистанційного контролю

Місцеперебування риболовних суден буде під контролем Держрибагентства. Про це повідомили у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.

З червня місцеперебування риболовних суден під час промислового вилову риби у межах і за межами України фіксуватиметься спеціальною інформаційно-телекомунікаційною системою.

Промислові рибалки зобов’язані забезпечити технічними засобами дистанційного контролю риболовні судна, що зареєстровані в Судновій книзі України та Державному судновому реєстрі України.

Для зручності та полегшення процедури підключення риболовних суден до інформаційно-комунікаційної системи рекомендуємо користувачам водних біоресурсів звертатися до відповідних територіальних органів Держрибагентства для отримання роз’яснень та заповнення відповідної заяви.

— Наголошуємо, що промисловий вилов риби на риболовних суднах, які не обладнані технічними засобами дистанційного контролю або якщо такі засоби не працюють, не допускається, — зазначили у Держрибагентстві.

Раніше ми писали, що до 9 червня триває заборона для любительського і спортивного рибальства.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: pewtrusts.org
Теги: Держрибагентство риболовля дистанційно
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