Держрибагентство контролюватиме місцеперебування всіх українських риболовних суден

Усі риболовні судна, що зареєстровані в Судновій книзі України та Державному судновому реєстрі України, мають бути обладнані технічними засобами дистанційного контролю
Місцеперебування риболовних суден буде під контролем Держрибагентства. Про це повідомили у Державному агентстві меліорації та рибного господарства України.
З червня місцеперебування риболовних суден під час промислового вилову риби у межах і за межами України фіксуватиметься спеціальною інформаційно-телекомунікаційною системою.
Промислові рибалки зобов’язані забезпечити технічними засобами дистанційного контролю риболовні судна, що зареєстровані в Судновій книзі України та Державному судновому реєстрі України.
Для зручності та полегшення процедури підключення риболовних суден до інформаційно-комунікаційної системи рекомендуємо користувачам водних біоресурсів звертатися до відповідних територіальних органів Держрибагентства для отримання роз’яснень та заповнення відповідної заяви.
Раніше ми писали, що до 9 червня триває заборона для любительського і спортивного рибальства.
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