Група шахраїв надурила людей на понад 2 мільйони гривень

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 170

В Україні група злочинців надсилала громадянам фішингові посилання для отримання даних банківських карток, після чого привласнювала гроші з рахунків собі. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції України.

Організатором групи був 23-річний українець, який залучив до себе у команду ще 8 громадян України. Після цього створив сайт та спільноту у Telegram, де надавав інструкції та фішингові посилання для учасників шахрайського угрупування.

Далі зловмисники розсилали у месенджерах посилання продавцям товарів. Своїх жертв злочинці шукали на майданчиках оголошень. Вони запевняли продавців, що надсилають посилання для оформлення послуги доставки, а потім просили вказати дані банківських карток нібито для отримання грошей за проданий товар. Після цього дані автоматично ставали відомі шахраям. Далі організатор схеми виводив гроші громадян на підконтрольні банківські рахунки.

Учасників спільноти викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Харківщини спільно зі слідчим управлінням главку поліції Харківської області. У помешканнях злочинців правоохоронці провели обшуки та вилучили комп’ютерну техніку, телефони, записи, банківські карти та SIM-картки. Наразі встановлюється кількість постраждалих від рук шахраїв. За попередньою інформацією, сума збитків становить понад 2 мільйони гривень.

На даний час відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Шістьом членам організованої групи повідомили про підозру. Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Після проведення експертиз буде вирішуватися питання щодо оголошення підозр іншим учасникам угруповання.