Ціни на бензин в Україні завмерли: яка вартість пального на заправках Полтавщини 20 жовтня

Зростання цін на бензин та дизельне пальне в Україні зупинилося. Середня ціна на бензин А-95 в Україні протягом минулого тижня зменшилася на 0,25 грн за літр — до 47,5 грн/л, а на А-92 — на 1,25 грн за літр — до 44,25 грн/л.
Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи А−95, торгівля А-95 відбувалася в межах 45,00−50,5 грн/л, що на 0,75-1 грн/л нижче в порівнянні з цінами, зафіксованими тижнем раніше.
Нагадаємо, у липні 2023 року в Україні почали зростати ціни на автомобільне пальне. У серпні-вересні зростання цін продовжилося, а у жовтні вони майже завмерли.
Проте, на заправках Полтавщини ціни на бензин та дизель напередодні вихідних не змінилися, а газ подорожчав на заправках 4-х мереж на 5-20 копійок за літр. Більшість АЗС ціни на жодний вид пального сьогодні не змінювали.
Нагадаємо, що на ціни впливають кілька факторів, включаючи світові ціни на нафту, витрати на розмитнення, а також курс гривні на валютних ринках. Хвилю подорожчання автомобільного пального у липні спровокувало відновлення акцизів та ПДВ на пальне в Україні до довоєнного рівня.
Які ціни на автомобільне пальне сьогодні у різних операторів ринку на Полтавщині, можна подивитись нижче у таблиці.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
57,87
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
55,53
|0,00
|0%
|
Бензин А-92
|
53,72
|
0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
55,58
|0,00
|0%
|
Газ автомобільний
|
26,36
|+0,23
|+0,897%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
57,99
|
55,99
|
54,99
|
55,99
|
26,29
|
Marshal
|
|
54,40
|
51,90
|
54,40
|
25,90
|
U.GO
|
|
55,55
|
53,55
|
54,95
|
26,26
|
WOG
|
59,99
|
57,99
|
|
57,99
|
27,48
|
Авіас
|
55,50
|
55,00
|
54,00
|
55,00
|
26,15
|
Автотранс
|
55,98
|
54,98
|
55,98
|
26,28
|
БРСМ-Нафта
|
52,99
|
|
53,99
|
25,99
|
ОККО
|
59,99
|
57,99
|
|
57,99
|
27,49
|
Укрнафта
|
55,90
|
53,90
|
52,90
|
53,90
|
25,40
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