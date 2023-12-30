На Полтавщині зіткнулись Nissan та Volkswagen

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30 грудня близько 9.00, поблизу села Кошманівка Машівської громади Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба Полтавського районного управління поліції.

За попередньою інформацією, зіткнулися автомобіль Nissan та Volkswagen. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та медики. Обставини події та наявність травм в учасників ДТП встановлюються.

Нагадаємо, що потерпілі розшукують свідків аварії, що сталася 25 грудня поблизу залізничного вокзалу у Кременчуці.