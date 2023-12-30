На Лубенщині п'яна водійка збила пішохода — поліція

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 184 Коментарів: 1

29 грудня близько 16.30 на вулиці Центральній в смт Новооржицьке Лубенського району Полтавщини сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмовано пішохода. Про це повідомила пресслужба Лубенського райвідділу поліції.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль ЗАЗ Lanos, під керуванням 40-річної водійки, наїхав на 34-річного пішохода. Унаслідок наїзду чоловік отримав травми, його госпіталізували до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. Попередньо правоохоронці встановили, що водійка перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом поліціянти вирішують питання про початок розслідування за ч.1 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що того ж дня близько 16.30 у Кременчуці на перехресті вулиць Покровська та Павлівська сталася ДТП, в якій постраждала жінка.