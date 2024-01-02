Тренерка полтавської «Ворскли» стала кращою в Україні

Тренерку полтавської «Ворскли» Наталію Зінченко визначили кращою тренеркою жіночої футбольної команди в Україні. Про це йдеться на сайті Sport Arena.
Таке звання Наталія Зінченко здобула за версією Всеукраїнського об’єднання тренерів з футболу. Журі спільно з представниками Комітету жіночого футболу Української асоціації футболу одноголосно присудили нагороду наставниці, яка разом з «Ворсклою» у 2023 році виграла чемпіонат та Кубок України.
Таку нагороду тренерка отримує уже вдруге, попереднього разу — у 2021 році.
Нагадаємо, у листопаді «Ворскла» стала володарем жіночого Кубка України-2023.
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