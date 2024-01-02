Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Афіша

Запрошуємо у театр: у січні в Горішніх Плавнях відбудуться 2 благодійні вистави (афіша)

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 147 Партнерський проєкт

Всі виручені кошти за продаж квитків та зібрані під час заходу донати будуть спрямовані на благодійність

Усього за чотири місяці звичайні працівники й працівниці підприємств Групи Ferrexpo — Полтавського ГЗК, Єристівського ГЗК та Біланівського ГЗК — встигли підготувати чергову виставу. Її прем’єра відбудеться вже 13 січня 2024 року у великій залі міського Палацу культури і творчості Горішніх Плавнів. Наступний показ запланований на 20 січня 2024.

До уваги глядачів передріздвяна ніч, сповнена див, веселощів, колядок та неймовірної сили кохання, заради якого головні герої ладні знатися й з нечистою силою. У центрі сюжету коваль Вакула, якому під силу й чорта осідлати, щоб виконати всі забаганки милої серцю Оксани й бути поруч з нею попри всі перепони.

51 актор з-поміж робітників, фахівців та офісних працівників підприємств Ferrexpo готові дивувати своєю майстерністю, яку їм допомогли напрацювати учасники Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Миколи Гоголя. Виготовленням декорацій та театральної бутафорії займалися як самі актори FerroTale, так і їхні колеги з різноманітних структурних підрозділів підприємств компанії.

Чергова вистава корпоративного театру Ferrexpo FerroTale дозволить зробити добру справу. Всі виручені кошти за продаж квитків та зібрані під час заходу донати будуть спрямовані на благодійність.
Придбати квитки можна онлайн на платформі concert.ua. Поспішайте, щоб встигнути отримати хороший настрій та задоволення від чудової акторської гри!

0
Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo вистава театр Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх