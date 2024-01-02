Запрошуємо у театр: у січні в Горішніх Плавнях відбудуться 2 благодійні вистави (афіша)

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 147 Партнерський проєкт

Всі виручені кошти за продаж квитків та зібрані під час заходу донати будуть спрямовані на благодійність

Усього за чотири місяці звичайні працівники й працівниці підприємств Групи Ferrexpo — Полтавського ГЗК, Єристівського ГЗК та Біланівського ГЗК — встигли підготувати чергову виставу. Її прем’єра відбудеться вже 13 січня 2024 року у великій залі міського Палацу культури і творчості Горішніх Плавнів. Наступний показ запланований на 20 січня 2024.

До уваги глядачів передріздвяна ніч, сповнена див, веселощів, колядок та неймовірної сили кохання, заради якого головні герої ладні знатися й з нечистою силою. У центрі сюжету коваль Вакула, якому під силу й чорта осідлати, щоб виконати всі забаганки милої серцю Оксани й бути поруч з нею попри всі перепони.

51 актор з-поміж робітників, фахівців та офісних працівників підприємств Ferrexpo готові дивувати своєю майстерністю, яку їм допомогли напрацювати учасники Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. Миколи Гоголя. Виготовленням декорацій та театральної бутафорії займалися як самі актори FerroTale, так і їхні колеги з різноманітних структурних підрозділів підприємств компанії.

Чергова вистава корпоративного театру Ferrexpo FerroTale дозволить зробити добру справу. Всі виручені кошти за продаж квитків та зібрані під час заходу донати будуть спрямовані на благодійність.

Придбати квитки можна онлайн на платформі concert.ua. Поспішайте, щоб встигнути отримати хороший настрій та задоволення від чудової акторської гри!