Кременчуцькі військові та їхні родини можуть звертатися до Міноборони за допомогою

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 177

З 1 січня кременчуцькі військові та їхні родини можуть звертатися до Міністерства оборони України на «гарячу лінію» за коротким номером 1512. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Продовжує роботу і попередній номер 0-800-500-442, який доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв’язку.

На дзвінки відповідають кваліфіковані працівники Урядового контактного центру, які зможуть надати допомогу військовослужбовцям та їхнім рідним з усіх нагальних питань. У разі необхідності дзвінки перенаправлятимуться до фахівців відповідних галузей, а також психологів.

Поки що новий номер доступний для абонентів усіх мобільних операторів, окрім Київстару. Такі обмеження виникли у звʼязку з технічними налаштуваннями, але спеціалісти обіцяють їх виправити найближчим часом.