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Кременчук, Для дому і сім'ї, Рецепти

Холодець в мультиварці — смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 79

 

Приготування холодцю займає чимало часу. Це пов’язано з тим, що м’ясо і овочі повинні довго чекати при невисокій температурі. Можна готувати холодець на плиті, але краще з завданням впорається мультиварка

Інгредієнти:

2 шт. ніжки свинячі

1 шт. рулька свиняча

1 шт. цибулі білої ріпчастої

1 головка часнику

1 шт. моркви

2 шт. лаврового листа

За смаком перцю чорного і духмяного горошком

1 ст. л. солі

Приготування:

·    Добре зіскобліть свинячу шкуру у рульки і ніжок. Ретельно промийте під холодною проточною водою.

·     Очистіть цибулю і моркву. Дістаньте мультиварку. Налийте в миску води, покладіть туди рульку, ніжки, овочі і перець горошком. Лист лавра можна додати прямо зараз або за одну годину до закінчення приготування.

·     Налийте в каструлю мультиварки води до максимальної позначки. Встановити програму «ПАР». Дочекайтеся, поки все закипить, зніміть шум. Тепер можна додати сіль.

·      Тепер закрийте кришку мультиварки. На дисплеї встановіть режим «ГАСІННЯ» чи «ТОМЛІННЯ» на чотири з половиною години. Якщо таких режимів у Вас немає, можна скористатися програмою «МУЛЬТИПОВАР», задати температуру — 90-100 градусів і виставити теж час.

·     Хвилин за 10-15 до закінчення роботи програми відкрийте кришку мультиварки, вийміть всі компоненти звідти. У Вас залишиться бульйон. Необхідно подрібнити часник і додати в каструлю. Бульйон довести до кипіння.

·    Коли м’ясо трохи охолоне, відокремте його від кісток. Можна це зробити за допомогою вилки і ножа, а можна просто руками.

·     Тепер м’ясо слід порізати або порвати на шматочки і розкласти його по заздалегідь приготовленим формами. Зверху прикрасьте вареною морквою, порізаною кільцями, консервованої цукрової кукурудзою і яйцем.

·     Всю цю красу слід залити бульйоном. Залишити на столі, поки блюдо не стане кімнатної температури (це займе хвилин тридцять). Потім накрити кришками форми і прибрати холодець в холодильник для застигання. За часом це буде від трьох до п’яти годин.

·     Подавати холодець слід прямо з холодильника в застиглому стані. Прикрасити його можна гілочками зелені, а приправляти гірчицею або хріном.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: холодець блюда в мультиварці смачно рецепти
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