Холодець в мультиварці — смачний рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 79

Приготування холодцю займає чимало часу. Це пов’язано з тим, що м’ясо і овочі повинні довго чекати при невисокій температурі. Можна готувати холодець на плиті, але краще з завданням впорається мультиварка

Інгредієнти:

2 шт. ніжки свинячі

1 шт. рулька свиняча

1 шт. цибулі білої ріпчастої

1 головка часнику

1 шт. моркви

2 шт. лаврового листа

За смаком перцю чорного і духмяного горошком

1 ст. л. солі

Приготування:

· Добре зіскобліть свинячу шкуру у рульки і ніжок. Ретельно промийте під холодною проточною водою.

· Очистіть цибулю і моркву. Дістаньте мультиварку. Налийте в миску води, покладіть туди рульку, ніжки, овочі і перець горошком. Лист лавра можна додати прямо зараз або за одну годину до закінчення приготування.

· Налийте в каструлю мультиварки води до максимальної позначки. Встановити програму «ПАР». Дочекайтеся, поки все закипить, зніміть шум. Тепер можна додати сіль.

· Тепер закрийте кришку мультиварки. На дисплеї встановіть режим «ГАСІННЯ» чи «ТОМЛІННЯ» на чотири з половиною години. Якщо таких режимів у Вас немає, можна скористатися програмою «МУЛЬТИПОВАР», задати температуру — 90-100 градусів і виставити теж час.

· Хвилин за 10-15 до закінчення роботи програми відкрийте кришку мультиварки, вийміть всі компоненти звідти. У Вас залишиться бульйон. Необхідно подрібнити часник і додати в каструлю. Бульйон довести до кипіння.

· Коли м’ясо трохи охолоне, відокремте його від кісток. Можна це зробити за допомогою вилки і ножа, а можна просто руками.

· Тепер м’ясо слід порізати або порвати на шматочки і розкласти його по заздалегідь приготовленим формами. Зверху прикрасьте вареною морквою, порізаною кільцями, консервованої цукрової кукурудзою і яйцем.

· Всю цю красу слід залити бульйоном. Залишити на столі, поки блюдо не стане кімнатної температури (це займе хвилин тридцять). Потім накрити кришками форми і прибрати холодець в холодильник для застигання. За часом це буде від трьох до п’яти годин.

· Подавати холодець слід прямо з холодильника в застиглому стані. Прикрасити його можна гілочками зелені, а приправляти гірчицею або хріном.



