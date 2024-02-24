«Це наш цвіт нації»: у Кременчуці попрощалися із старшим сержантом Антоном Глущенком

Сьогодні, 24 лютого, у Міському палаці культури кременчужани попрощалися зі ще одним військовим. Страший сержант морської піхоти Антон Глущенко мав багато друзів та завжди приходив усім на допомогу, згадують його побратими.
Сегрій, побратим Антона, згадує товариша як чуйну та відважну людину.
Військових відпустили зі служби буквально на один день, щоб провести в останню путь свого побратима.
Військові говорять, життя в Антона відібрала російська ракета.
У 2012 році Антон розпочав строкову службу, був у Криму у 2014 році на початку окупації.
Старший сержант Антон Глущенко народився та навчався у Кременчуці, мав статус учасника бойових дій. Служив начальником ремонтної майстерні взводу спеціальних робіт ремонтної роти артилерійського озброєння батальйону логістики 36-ї бригади морської піхоти, розповідає військовослужбовець з позивним «Лиман».
У полеглого залишилися дружина та донька.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали воїна на Деївському кладовищі поруч із рідними.
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