«Це наш цвіт нації»: у Кременчуці попрощалися із старшим сержантом Антоном Глущенком

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 55

Військову службу Антон розпочав ще у 2012 році

Сьогодні, 24 лютого, у Міському палаці культури кременчужани попрощалися зі ще одним військовим. Страший сержант морської піхоти Антон Глущенко мав багато друзів та завжди приходив усім на допомогу, згадують його побратими.

Сегрій, побратим Антона, згадує товариша як чуйну та відважну людину.

Познайомилися ми влітку 2022 року, коли я прийшов до них в частину. Завжди приходив на допомогу, ніколи ні в чому не відмовляв — таким він нам назавжди запам’ятається, — говорить він.

Військових відпустили зі служби буквально на один день, щоб провести в останню путь свого побратима.

Турбувався за хлопців, підтримував усіх. Що кому було потрібно — завжди намагався допомагати, вирішувати якісь питання. Людина з великої літери — я так скажу. — додає товариш військового з позивним «Душман».

Військові говорять, життя в Антона відібрала російська ракета.

Цвіт нашої нації загинув… Із перших днів повномасштабної війни хлопці віддали свої життя для того, щоб ми жили тут і зараз. Цих людей треба пам’ятати, без них нашого майбутнього не буде, — говорить «Душман» про Антона та усіх своїх полеглих побратимів.

У 2012 році Антон розпочав строкову службу, був у Криму у 2014 році на початку окупації.

Він сидів в осаді в Криму, як тільки усе починалося. Потім їх якось звідти вивели. Він як тоді був патріотом, так і лишався ним до останнього дня, — згадує Олег Глущенко, рідний дядько загиблого.

Старший сержант Антон Глущенко народився та навчався у Кременчуці, мав статус учасника бойових дій. Служив начальником ремонтної майстерні взводу спеціальних робіт ремонтної роти артилерійського озброєння батальйону логістики 36-ї бригади морської піхоти, розповідає військовослужбовець з позивним «Лиман».

Антон мав багато друзів, був професіоналом своєї справи, справжнім патріотом своєї Батьківщини. Загинув 21 лютого під час виконання бойового завдання поблизу села Чорнобаївка на Херсонщині. Вічна пам’ять і слава захиснику, — додає «Лиман».

У полеглого залишилися дружина та донька.

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