Кременчужанин Олександр Яровий здобув «срібло» на чемпіонаті світу (доповнено)

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Олександр брав участь у змаганнях серед спортсменів з інвалідністю

Кременчужанин Олександр Яровий посів друге місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністарції.

На світовому чемпіонаті з легкої атлетики в закритих приміщеннях серед спортсменів з інвалідністю у місті Реймс (Франція) Олександр Яровий виборов срібну медаль у штовханні ядра з результатом 17,40 м.

Олександр представляє Кременчуцьку дитячо-юнацьку спортивну школу «Авангард». До змагань спортсмена готував тренер Юрій Шипець.

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Першість на світове чемпіонство на змаганнях здобув кременчужанин Максим Коваль — 27-річний параатлет, який на чемпіонаті представляв Черкаси.