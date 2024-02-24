Кременчужанин Олександр Яровий посів друге місце на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністарції.
На світовому чемпіонаті з легкої атлетики в закритих приміщеннях серед спортсменів з інвалідністю у місті Реймс (Франція) Олександр Яровий виборов срібну медаль у штовханні ядра з результатом 17,40 м.
Олександр представляє Кременчуцьку дитячо-юнацьку спортивну школу «Авангард». До змагань спортсмена готував тренер Юрій Шипець.
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Першість на світове чемпіонство на змаганнях здобув кременчужанин Максим Коваль — 27-річний параатлет, який на чемпіонаті представляв Черкаси.
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